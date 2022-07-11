Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал подробности о возможном возвращении полузащитника Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:

«Если бы я сейчас должен написать текст для ленты новостей, я бы начал следующим образом: «Андрей Ярмоленко близок к возвращению в киевское «Динамо».

Игорь Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия контракта. Не говорю о финансовой составляющей, она тоже на уровне. Скажу о перспективе. Как я слышал, Суркис предложил Ярмоленко бессрочный договор. Сколько он чувствует в себе силы играть в футбол, столько будет длиться его контракт с «Динамо». Братья Суркисы с большим уважением относятся к Андрею Ярмоленко.

Кроме того, Андрею предлагают пост в структуре клуба по окончанию карьеры. Каждый футболист с высоким уровнем интеллекта думает, что будет после карьеры.

Была у него конкретика из MLS. «Интер Майами» предлагал очень хорошие условия контракта. Теперь это уже не тема. Я так понимаю, не актуален и «Фулхэм». Насколько я понимаю, этот вопрос уже закрыт. Андреем интересуется клуб другой АПЛ, есть интерес из Чемпионшипа. Но «Динамо» сейчас дало самое конкретное и интересное предложение».