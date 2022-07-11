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  4. Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 20:45 | Обновлено 11 июля 2022, 20:50
37
0

Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия

Виктор Вацко рассказал детали возможного возвращения вингера в Динамо

11 июля 2022, 20:45 | Обновлено 11 июля 2022, 20:50
37
0
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал подробности о возможном возвращении полузащитника Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:

«Если бы я сейчас должен написать текст для ленты новостей, я бы начал следующим образом: «Андрей Ярмоленко близок к возвращению в киевское «Динамо».

Игорь Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия контракта. Не говорю о финансовой составляющей, она тоже на уровне. Скажу о перспективе. Как я слышал, Суркис предложил Ярмоленко бессрочный договор. Сколько он чувствует в себе силы играть в футбол, столько будет длиться его контракт с «Динамо». Братья Суркисы с большим уважением относятся к Андрею Ярмоленко.

Кроме того, Андрею предлагают пост в структуре клуба по окончанию карьеры. Каждый футболист с высоким уровнем интеллекта думает, что будет после карьеры.

Была у него конкретика из MLS. «Интер Майами» предлагал очень хорошие условия контракта. Теперь это уже не тема. Я так понимаю, не актуален и «Фулхэм». Насколько я понимаю, этот вопрос уже закрыт. Андреем интересуется клуб другой АПЛ, есть интерес из Чемпионшипа. Но «Динамо» сейчас дало самое конкретное и интересное предложение».

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Источник Вацко Live
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