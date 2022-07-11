С Динамо не сыграет. Фенербахче расторг контракт с Озилом

«Фенербахче» расторг контракт со звездным полузащитником Месутом Озилом. По информации турецких СМИ, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Озил был исключен из состава «Фенербахче» в марте из-за конфликта с тренером Исмаилом Карталом. Хавбек отказался извиняться за свое поведение.

При этом Озил может остаться в Стамбуле. Интерес к 33-летнему хавбеку проявляет «Истанбул Башакшехир».