Турция11 июля 2022, 20:55 |
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С Динамо не сыграет. Фенербахче расторг контракт с Озилом
Хавбек был отстранен от команды в марте
11 июля 2022, 20:55 |
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«Фенербахче» расторг контракт со звездным полузащитником Месутом Озилом. По информации турецких СМИ, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Озил был исключен из состава «Фенербахче» в марте из-за конфликта с тренером Исмаилом Карталом. Хавбек отказался извиняться за свое поведение.
При этом Озил может остаться в Стамбуле. Интерес к 33-летнему хавбеку проявляет «Истанбул Башакшехир».
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