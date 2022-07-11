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  4. С Динамо не сыграет. Фенербахче расторг контракт с Озилом
Турция
11 июля 2022, 20:55 |
651
1

С Динамо не сыграет. Фенербахче расторг контракт с Озилом

Хавбек был отстранен от команды в марте

11 июля 2022, 20:55 |
651
1
С Динамо не сыграет. Фенербахче расторг контракт с Озилом
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

«Фенербахче» расторг контракт со звездным полузащитником Месутом Озилом. По информации турецких СМИ, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Озил был исключен из состава «Фенербахче» в марте из-за конфликта с тренером Исмаилом Карталом. Хавбек отказался извиняться за свое поведение.

При этом Озил может остаться в Стамбуле. Интерес к 33-летнему хавбеку проявляет «Истанбул Башакшехир».

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Источник NTV Spor
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SergRV
Жаль. Великий игрок. Играть против такого - шанс получить хороший опыт.
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