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  4. Сергей ПАЛКИН: «Шахтер связывал с Де Дзерби большие надежды»
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 19:17 | Обновлено 11 июля 2022, 19:18
471
0

Сергей ПАЛКИН: «Шахтер связывал с Де Дзерби большие надежды»

Гендиректор «Шахтера» - об уходе главного тренера

11 июля 2022, 19:17 | Обновлено 11 июля 2022, 19:18
471
0
Сергей ПАЛКИН: «Шахтер связывал с Де Дзерби большие надежды»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал расторжение контракта с главным тренером Роберто Де Дзерби:

«ФК «Шахтер» и главный тренер Роберто Де Дзерби приняли решение о досрочном завершении сотрудничества.

Де Дзерби провел с командой неполный сезон, всего 30 матчей, но даже за это время подтвердил, что является сильным и амбициозным тренером, а мы ещё раз убедились, что год назад сделали абсолютно правильный выбор. Клуб связывал с Роберто большие надежды, и очень жаль, что из-за сложившихся обстоятельств потенциал нашего сотрудничества не был реализован в полной мере.

Благодарим Мистера за время, проведённое в «Шахтере», за яркий футбол, красивые победы и незабываемые эмоции. Де Дзерби вписал свое имя в историю клуба как тренер-победитель: он вместе с командой завоевал трофей Суперкубка Украины-2021 и уверенно вел «Шахтер» к чемпионскому титулу.

Отдельно хочется сказать спасибо Роберто и его тренерскому штабу за исключительную порядочность и преданность клубу, когда после начала полномасштабной войны они остались верны команде и вместе с ней провели благотворительный тур в поддержку Украины.

Желаю Роберто Де Дзерби и его ассистентам новых профессиональных успехов и больших достижений в тренерский карьере! Пусть впереди будет много великих побед и завоеванных трофеев! Спасибо, Роберто!».

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