Экс-тренер Динамо: «Супряга месяцами стоял на месте»

Бывший ассистент главного тренера «Динамо» Киев Диего Лонго рассказал о том, почему у Владислава Супряги не получилось заиграть в «Сампдории»:

«Он талантлив, но месяцами стоял на месте. Не знал языка. К тому же, он интроверт.

Ему понадобилось полгода на адаптацию, только после этого он начал заниматься подготовкой. Потом ему пришлось выучить английский, потому что если ты ничего не понимаешь, трудно выполнять требования тренера».

Напомним, Супряга провел в аренде в «Сампдории» вторую половину прошлого сезона. Форвард принял участие всего в одном матче Серии А.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» будет искать новый клуб для Супряги.