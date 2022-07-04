Динамо будет искать новый клуб для Супряги

«Динамо» не рассчитывает на форварда Владислава Супрягу и будет искать ему новый клуб. Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко:

«Перспективы Супряги у «Динамо» мне кажутся отсутствующими. «Динамо» будет искать возможность трудоустроить Супрягу в другом клубе. Он приехал на сборы с лишним весом, 5 кг. Возможно, если «Днепру-1» потребуется Супряга, то они будут договариваться».

Вторую половину прошлого сезона Супряга провел в аренде у «Сампдории», приняв участие всего в одном матче.