Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо будет искать новый клуб для Супряги
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 21:48 |
1388
4

Динамо будет искать новый клуб для Супряги

В Киеве на форварда не рассчитывают

04 июля 2022, 21:48 |
1388
4
Динамо будет искать новый клуб для Супряги
FootBoom. Владислав Супряга

«Динамо» не рассчитывает на форварда Владислава Супрягу и будет искать ему новый клуб. Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко:

«Перспективы Супряги у «Динамо» мне кажутся отсутствующими. «Динамо» будет искать возможность трудоустроить Супрягу в другом клубе. Он приехал на сборы с лишним весом, 5 кг. Возможно, если «Днепру-1» потребуется Супряга, то они будут договариваться».

Вторую половину прошлого сезона Супряга провел в аренде у «Сампдории», приняв участие всего в одном матче.

По теме:
Бавария вступила в борьбу за Де Лигта
Трабзонспор сделал последнее предложение по защитнику Шахтера
Челси отказался от подписания Неймара
Владислав Супряга Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Виктор Вацко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Вацко Live
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Футбол | 04 июля 2022, 11:23 6
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника

Судя по всему, у «Металлиста» большие проблемы

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
Футбол | 04 июля 2022, 17:08 4
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана

Франк Кессье перешел на правах свободного агента

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус нанял экс-тренера Шахтера в штаб Аллегри
Футбол | 04.07.2022, 21:06
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус нанял экс-тренера Шахтера в штаб Аллегри
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус нанял экс-тренера Шахтера в штаб Аллегри
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Футбол | 04.07.2022, 20:23
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Война | 04.07.2022, 09:59
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Артем Дима футболист
5  кг. Он там вообще, на все забил,  а мы думали почему не играет.
Ответить
+5
Remark
Очередной звездобой! Как и Коваленки и т.д.
Мудрик если не уйдет в европейский клуб в ближайшее время, тоже потеряется.
Ответить
+2
spqr-te
Суркіси - приклад антибізменів. Це треба було так вимахуватись, щоб зараз віддати за півдарма і самим ще шукати куди?
Ответить
0
aleks8-48
Динамовская машина угробила и продолжает гробить очередной талант. Играя и дальше в Днепре-1 он был бы не хуже Довбика. Отпустили бы пацана и он сам нашел бы себе команду-хотя бы тот же Днепр-1,которому его аренда не нужна,так жаба давит. Так и будут мариновать парня до конца договора.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Четыре нокдауна за раунд. Украинец завоевал пояс IBF International
ВИДЕО. Четыре нокдауна за раунд. Украинец завоевал пояс IBF International
03.07.2022, 01:25 1
Бокс
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
02.07.2022, 22:35 1
Футбол
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
02.07.2022, 22:10 1
Теннис
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 9
Футбол
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.07.2022, 23:58
Футбол
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
02.07.2022, 23:17
Теннис
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
03.07.2022, 11:41 1
Футбол
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
03.07.2022, 11:14 1
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем