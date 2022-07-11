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  4. Кобин подтвердил, что будет работать в Металлисте
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 16:45 |
668
1

Кобин подтвердил, что будет работать в Металлисте

Экс-тренер «Миная» только приступил к работе

11 июля 2022, 16:45 |
668
1
Кобин подтвердил, что будет работать в Металлисте
ФК Минай. Василий Кобин

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин подтвердил информацию о том, что он будет работать в «Металлисте»:

«Занимаюсь ли я какими-то делами по «Металлисту»? Только что приехал. Работа идет. Есть много нюансов, потихоньку вхожу в курс, учусь. У меня достаточно хорошие отношения с Евгением Алексеевичем Красниковым и он предложил мне эту работу. Мы давно вели переговоры.

Я буду заниматься комплектацией команды, находить игроков. В моем понимании спортивный директор должен уметь правильно вести бизнес. Когда меня приглашали на этот пост, Красников, думаю, учитывал это. Нужно понять, каким будет финансирование клуба и на что мы можем рассчитывать.

Первое задание - чтобы игроки вернулись в Украину и тут готовились. Поэтому я предлагал Закарпатье для подготовки - у нас спокойный регион и тут много беженцев из Харькова. Я хочу сделать так, чтобы мы играли домашние матчи в Ужгороде».

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Василий Кобин Металлист Харьков
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Источник Чистий підкаст
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