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  4. Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 21:35 | Обновлено 08 июля 2022, 21:53
3104
1

Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера

Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года

08 июля 2022, 21:35 | Обновлено 08 июля 2022, 21:53
3104
1
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Instagram. Василий Кобин

Экс-игрок «Шахтера» Василий Кобин назначен спортивным директором харьковского «Металлиста», сообщили Футбол News и Циганик LIVE.

37-летний специалист будет регулировать спортивное направление работы в клубе из Харькова.

Украинский наставник работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года.

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Источник Футбол 1/2/3
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Max77
👏👏👏 готовьте чемоданы, Вася спец по этим делам
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