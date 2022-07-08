Украина. Премьер лига08 июля 2022, 21:35 | Обновлено 08 июля 2022, 21:53
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Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года
08 июля 2022, 21:35 | Обновлено 08 июля 2022, 21:53
3104
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Экс-игрок «Шахтера» Василий Кобин назначен спортивным директором харьковского «Металлиста», сообщили Футбол News и Циганик LIVE.
37-летний специалист будет регулировать спортивное направление работы в клубе из Харькова.
Украинский наставник работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года.
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👏👏👏 готовьте чемоданы, Вася спец по этим делам
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