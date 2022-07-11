Англия11 июля 2022, 15:47 | Обновлено 11 июля 2022, 15:49
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Челси готов удовлетворить финансовый запрос Наполи по Кулибали
Сенегальский защитник может продолжить карьеру в АПЛ
11 июля 2022, 15:47 | Обновлено 11 июля 2022, 15:49
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Защитник итальянского «Наполи» и национальной сборной Сегегала Калиду Кулибали близок к переезду в АПЛ.
В услугах 31-летнего сенегальца заинтересован лондонский «Челси», который готов удовлетворить финансовый запрос «Наполи» по сумме компенсации.
Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
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