Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси готов удовлетворить финансовый запрос Наполи по Кулибали
Англия
11 июля 2022, 15:47 | Обновлено 11 июля 2022, 15:49
313
0

Челси готов удовлетворить финансовый запрос Наполи по Кулибали

Сенегальский защитник может продолжить карьеру в АПЛ

11 июля 2022, 15:47 | Обновлено 11 июля 2022, 15:49
313
0
Челси готов удовлетворить финансовый запрос Наполи по Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Защитник итальянского «Наполи» и национальной сборной Сегегала Калиду Кулибали близок к переезду в АПЛ.

В услугах 31-летнего сенегальца заинтересован лондонский «Челси», который готов удовлетворить финансовый запрос «Наполи» по сумме компенсации.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

По теме:
Юмтити провалил медосмотр перед трансфером в Ренн
Стал известен игровой номер Погба в Ювентусе
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ворсклы перешел в Стяуа
Челси Наполи Калиду Кулибали трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»
Футбол | 11 июля 2022, 12:33 3
Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»
Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»

Наставник сборной Италии – о планах на будущее

Экс-защитник Александрии Чередниченко защищает Украину в рядах Нацгвардии
Футбол | 11 июля 2022, 15:54 0
Экс-защитник Александрии Чередниченко защищает Украину в рядах Нацгвардии
Экс-защитник Александрии Чередниченко защищает Украину в рядах Нацгвардии

Бывший футболист ушел на войну добровольцем

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 11.07.2022, 03:12
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
Футбол | 11.07.2022, 08:20
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Футбол | 11.07.2022, 12:19
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
09.07.2022, 19:24 10
Зимние виды
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
10.07.2022, 15:49 3
Футбол
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
10.07.2022, 09:52 3
Футбол
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
11.07.2022, 07:15
Теннис
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
10.07.2022, 06:09
Другие виды
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
10.07.2022, 19:11 2
Теннис
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 16
Футбол
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
10.07.2022, 19:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем