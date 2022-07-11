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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»
Италия
11 июля 2022, 12:33 | Обновлено 11 июля 2022, 12:45
494
1

Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»

Наставник сборной Италии – о планах на будущее

11 июля 2022, 12:33 | Обновлено 11 июля 2022, 12:45
494
1
Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини рассказал о намерении выиграть с командой чемпионат мира.

Несмотря на победу на Евро-2020, случившуюся год назад, Италия не пробилась на ЧМ-2022, проиграв в плей-офф Северной Македонии.

«С тех пор, как я стал тренером сборной, у меня была цель: выиграть Евро и чемпионат мира. Год назад, с кубком в руках, я сказал себе: «Я выиграю один вслед за другим». Я думал о предстоящем чемпионате мира, но очевидно, в этот раз победить не удастся. Но я продолжаю думать, что мы выиграем чемпионат мира, да», - сказал Манчини.

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Роберто Манчини ЧМ-2022 по футболу сборная Италии по футболу
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Источник La Gazzetta dello Sport
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VikyKrasotulechka90
Он про фифа 22 говорит
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