Денис УСТИМЕНКО: «Главное – забивать так же часто и в матчах УПЛ»

Форвард «Кривбасса» Денис Устименко прокомментировал победный гол в двусторонней игре.

– Да, это уже как традиция. Вторая двусторонка подряд, и мне удается забить идентичный гол. Но самое главное, чтобы в чемпионате я забивал так же часто, как в этих товарищеских матчах. Что касается сборов, то с каждым днем нам понемногу легче физически и психологически. Ведь с каждой тренировкой у нас все получается лучше, и налаживаем взаимопонимание.

– Что скажешь по поводу первого контрольного матча против «Александрии»?

– Ждем этой встречи, хотим сыграть против первого соперника. Будем наигрывать моменты, которые отрабатывали на тренировках.