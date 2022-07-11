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  4. Денис УСТИМЕНКО: «Главное – забивать так же часто и в матчах УПЛ»
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 12:19 | Обновлено 11 июля 2022, 12:27
184
0

Денис УСТИМЕНКО: «Главное – забивать так же часто и в матчах УПЛ»

Новичок «Кривбасса» – о результативности в спаррингах

11 июля 2022, 12:19 | Обновлено 11 июля 2022, 12:27
184
0
Денис УСТИМЕНКО: «Главное – забивать так же часто и в матчах УПЛ»
ФК Кривбасс. Денис Устименко

Форвард «Кривбасса» Денис Устименко прокомментировал победный гол в двусторонней игре.

– Да, это уже как традиция. Вторая двусторонка подряд, и мне удается забить идентичный гол. Но самое главное, чтобы в чемпионате я забивал так же часто, как в этих товарищеских матчах. Что касается сборов, то с каждым днем нам понемногу легче физически и психологически. Ведь с каждой тренировкой у нас все получается лучше, и налаживаем взаимопонимание.

– Что скажешь по поводу первого контрольного матча против «Александрии»?
– Ждем этой встречи, хотим сыграть против первого соперника. Будем наигрывать моменты, которые отрабатывали на тренировках.

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Источник ФК Кривбасс
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