Денис УСТИМЕНКО: «Главное – забивать так же часто и в матчах УПЛ»
Новичок «Кривбасса» – о результативности в спаррингах
Форвард «Кривбасса» Денис Устименко прокомментировал победный гол в двусторонней игре.
– Да, это уже как традиция. Вторая двусторонка подряд, и мне удается забить идентичный гол. Но самое главное, чтобы в чемпионате я забивал так же часто, как в этих товарищеских матчах. Что касается сборов, то с каждым днем нам понемногу легче физически и психологически. Ведь с каждой тренировкой у нас все получается лучше, и налаживаем взаимопонимание.
– Что скажешь по поводу первого контрольного матча против «Александрии»?
– Ждем этой встречи, хотим сыграть против первого соперника. Будем наигрывать моменты, которые отрабатывали на тренировках.
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