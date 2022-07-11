ВИДЕО. Кривбасc провел вторую двусторонку за неделю

На четвертый день второго учебно-тренировочного летнего сбора криворожский «Кривбасс» провел двусторонку. Это был второй такой матч за последнюю неделю.

«Кривбасс» (Кривой Рог) (красные) – «Кривбасс» (Кривой Рог) (белые) – 0:1

Гол: Денис Устименко, 44.

«Кривбасс» (Кривой Рог) (красные): Андрей Клищук (новичок, 35), Денис Шевченко, Глеб Попчук, Дмитрий Чудак, Максим Мысляй, Вячеслав Рябов, Ярослав Гопкало (Евгений Николашин, 23), Тимур Кораблин, Алексей Хобленко, новичок, Роман Дебелко.

«Кривбасс» (Кривой Рог) (белые): Богдан Сарнавский (новичок, 35), Евгений Опанасенко, Иван Зотько, Виталий Вернидуб (новичок, 35), Тимур Стецьков, Дмитрий Семенов, Андрей Понедельник, Никита Татарков, Дмитрий Хомченовский, новичок, Денис Устименко.

Первый спарринг с другим клубом команда Юрия Вернидуба сыграет во вторник, 12 июля. Соперником будет «Александрия».