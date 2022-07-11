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  4. ВИДЕО. Кривбасc провел вторую двусторонку за неделю
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 01:29 | Обновлено 11 июля 2022, 01:41
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0

ВИДЕО. Кривбасc провел вторую двусторонку за неделю

Команда Юрия Вернидуба пока не проводила спаррингов с другими клубами

11 июля 2022, 01:29 | Обновлено 11 июля 2022, 01:41
50
0
ВИДЕО. Кривбасc провел вторую двусторонку за неделю
ФК Кривбасс

На четвертый день второго учебно-тренировочного летнего сбора криворожский «Кривбасс» провел двусторонку. Это был второй такой матч за последнюю неделю.

«Кривбасс» (Кривой Рог) (красные) – «Кривбасс» (Кривой Рог) (белые) – 0:1

Гол: Денис Устименко, 44.

«Кривбасс» (Кривой Рог) (красные): Андрей Клищук (новичок, 35), Денис Шевченко, Глеб Попчук, Дмитрий Чудак, Максим Мысляй, Вячеслав Рябов, Ярослав Гопкало (Евгений Николашин, 23), Тимур Кораблин, Алексей Хобленко, новичок, Роман Дебелко.

«Кривбасс» (Кривой Рог) (белые): Богдан Сарнавский (новичок, 35), Евгений Опанасенко, Иван Зотько, Виталий Вернидуб (новичок, 35), Тимур Стецьков, Дмитрий Семенов, Андрей Понедельник, Никита Татарков, Дмитрий Хомченовский, новичок, Денис Устименко.

Первый спарринг с другим клубом команда Юрия Вернидуба сыграет во вторник, 12 июля. Соперником будет «Александрия».

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб видео учебно-тренировочные сборы
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Источник Sport.ua
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