Стала известна зарплата Шкриньяра в ПСЖ

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к переходу в ПСЖ. 27-летний словак уже согласовал личный контракт с парижанами до лета 2027 года.

Зарплата футболиста составит 7,5 млн евро в год плюс 1,5 млн евро бонусами.

В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил за Шкриньяра 60 млн евро, «Интер» хочет 70 миллионов.