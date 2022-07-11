Франция11 июля 2022, 11:55 | Обновлено 11 июля 2022, 12:01
258
0
Стала известна зарплата Шкриньяра в ПСЖ
27-летний словак согласовал личный контракт с парижанами до лета 2027 года
11 июля 2022, 11:55 | Обновлено 11 июля 2022, 12:01
258
0
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к переходу в ПСЖ. 27-летний словак уже согласовал личный контракт с парижанами до лета 2027 года.
Зарплата футболиста составит 7,5 млн евро в год плюс 1,5 млн евро бонусами.
В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил за Шкриньяра 60 млн евро, «Интер» хочет 70 миллионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2022, 21:32 9
В контракте тренера прописана клаусула в размере 1 млн долларов
Футбол | 10 июля 2022, 21:55 1
Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко стали «одесситами»
Теннис | 11.07.2022, 07:15
Бокс | 11.07.2022, 09:31
Футбол | 10.07.2022, 13:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2022, 19:45 2
09.07.2022, 19:24 10
09.07.2022, 21:41 3
09.07.2022, 16:10 9
10.07.2022, 03:56 15
09.07.2022, 19:59 2
09.07.2022, 09:52 10
09.07.2022, 17:57 18