Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна зарплата Шкриньяра в ПСЖ
Франция
11 июля 2022, 11:55 | Обновлено 11 июля 2022, 12:01
258
0

Стала известна зарплата Шкриньяра в ПСЖ

27-летний словак согласовал личный контракт с парижанами до лета 2027 года

11 июля 2022, 11:55 | Обновлено 11 июля 2022, 12:01
258
0
Стала известна зарплата Шкриньяра в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к переходу в ПСЖ. 27-летний словак уже согласовал личный контракт с парижанами до лета 2027 года.

Зарплата футболиста составит 7,5 млн евро в год плюс 1,5 млн евро бонусами.

В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил за Шкриньяра 60 млн евро, «Интер» хочет 70 миллионов.

По теме:
Манчестер Юнайтед отказался покупать Паредеса за 35 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925
Кейн не перейдет в Баварию этим летом
Милан Шкриньяр ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Интер Милан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Футбол | 10 июля 2022, 21:32 9
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму

В контракте тренера прописана клаусула в размере 1 млн долларов

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков
Футбол | 10 июля 2022, 21:55 1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков

Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко стали «одесситами»

Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Теннис | 11.07.2022, 07:15
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру
Бокс | 11.07.2022, 09:31
Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру
Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
Футбол | 10.07.2022, 13:07
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
10.07.2022, 19:45 2
Футбол
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
09.07.2022, 19:24 10
Зимние виды
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
09.07.2022, 21:41 3
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
09.07.2022, 16:10 9
Футбол
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 15
Футбол
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
09.07.2022, 19:59 2
Бокс
Хоть что-то. Названа сумма, которую получит Динамо от аренды Цитаишвили
Хоть что-то. Названа сумма, которую получит Динамо от аренды Цитаишвили
09.07.2022, 09:52 10
Футбол
Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
09.07.2022, 17:57 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем