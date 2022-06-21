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  4. ПСЖ увеличил предложение за Шкриньяра до 60 миллионов
Франция
21 июня 2022, 05:48 |
189
0

ПСЖ увеличил предложение за Шкриньяра до 60 миллионов

Защитник «Интера» – ключевая трансферная цель парижан

21 июня 2022, 05:48 |
189
0
ПСЖ увеличил предложение за Шкриньяра до 60 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ продолжает настаивать на трансфере центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане предложили за 27-летнего футболиста 60 миллионов евро. Но миланский клуб хочет получить минимум 70.

Стороны продолжат переговоры.

В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

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Источник твиттер Николо Скиры
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