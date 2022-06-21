ПСЖ увеличил предложение за Шкриньяра до 60 миллионов

ПСЖ продолжает настаивать на трансфере центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане предложили за 27-летнего футболиста 60 миллионов евро. Но миланский клуб хочет получить минимум 70.

Стороны продолжат переговоры.

В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.