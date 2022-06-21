Франция21 июня 2022, 05:48 |
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ПСЖ увеличил предложение за Шкриньяра до 60 миллионов
Защитник «Интера» – ключевая трансферная цель парижан
21 июня 2022, 05:48 |
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ПСЖ продолжает настаивать на трансфере центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане предложили за 27-летнего футболиста 60 миллионов евро. Но миланский клуб хочет получить минимум 70.
Стороны продолжат переговоры.
В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
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