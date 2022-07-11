Юрген КЛОПП: «С нетерпением жду сезона»
Наставник «Ливерпуля» уверен, что его команда будет бороться за трофеи
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ.
«Я уверен, что наша команда поборется за трофеи. Конечно, никогда не знаешь заранее, но я увидел команду с высоким уровнем мастерства. Всегда нужна капелька удачи, чтобы выиграть трофей, это всем известно. Но, чтобы провести хороший сезон, нужна в первую очередь стабильность.
Я не сомневаюсь в качестве своего состава. Да, некоторые футболисты ушли, но мы подписали и новых игроков, влили свежую кровь, это пойдет на пользу. Никому ничего не гарантировано, игрокам придется столкнуться с давлением за место в основном составе.
С нетерпением жду сезона. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным, но шансы на то, что мы проведем еще один хороший сезон, у нас высокие», - сказал Клопп.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обидчицы Людмила Киченок и Алены Остапенко оказались сильнее лидеров посева
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля