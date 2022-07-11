Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «С нетерпением жду сезона»
Англия
11 июля 2022, 04:04 |
13
0

Юрген КЛОПП: «С нетерпением жду сезона»

Наставник «Ливерпуля» уверен, что его команда будет бороться за трофеи

11 июля 2022, 04:04 |
13
0
Юрген КЛОПП: «С нетерпением жду сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ.

«Я уверен, что наша команда поборется за трофеи. Конечно, никогда не знаешь заранее, но я увидел команду с высоким уровнем мастерства. Всегда нужна капелька удачи, чтобы выиграть трофей, это всем известно. Но, чтобы провести хороший сезон, нужна в первую очередь стабильность.

Я не сомневаюсь в качестве своего состава. Да, некоторые футболисты ушли, но мы подписали и новых игроков, влили свежую кровь, это пойдет на пользу. Никому ничего не гарантировано, игрокам придется столкнуться с давлением за место в основном составе.

С нетерпением жду сезона. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным, но шансы на то, что мы проведем еще один хороший сезон, у нас высокие», - сказал Клопп.

По теме:
Юрген КЛОПП: «Мы влюбились в Нуньеса всего за два матча»
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с основным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Ливерпуля
Юрген Клопп Ливерпуль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Теннис | 10 июля 2022, 22:32 1
Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон

Обидчицы Людмила Киченок и Алены Остапенко оказались сильнее лидеров посева

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 11 июля 2022, 01:00 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
Футбол | 10.07.2022, 15:49
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
Кризис во Второй лиге. Лишь 12 клубов готовы проводить сезон
Футбол | 10.07.2022, 18:13
Кризис во Второй лиге. Лишь 12 клубов готовы проводить сезон
Кризис во Второй лиге. Лишь 12 клубов готовы проводить сезон
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Другие виды | 10.07.2022, 06:09
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
10.07.2022, 13:07 17
Футбол
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
10.07.2022, 17:04 20
Футбол
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
09.07.2022, 14:28 1
Футбол
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
10.07.2022, 19:11 2
Теннис
Украина достойно смотрелась в первом отборе, но попасть на ЧМ будет сложно
Украина достойно смотрелась в первом отборе, но попасть на ЧМ будет сложно
10.07.2022, 13:17 4
Баскетбол
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
09.07.2022, 23:35
Футбол
Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на чемпионате Европы
Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на чемпионате Европы
09.07.2022, 22:19
Баскетбол
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
09.07.2022, 19:24 10
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем