Юрген КЛОПП: «С нетерпением жду сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ.

«Я уверен, что наша команда поборется за трофеи. Конечно, никогда не знаешь заранее, но я увидел команду с высоким уровнем мастерства. Всегда нужна капелька удачи, чтобы выиграть трофей, это всем известно. Но, чтобы провести хороший сезон, нужна в первую очередь стабильность.

Я не сомневаюсь в качестве своего состава. Да, некоторые футболисты ушли, но мы подписали и новых игроков, влили свежую кровь, это пойдет на пользу. Никому ничего не гарантировано, игрокам придется столкнуться с давлением за место в основном составе.

С нетерпением жду сезона. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным, но шансы на то, что мы проведем еще один хороший сезон, у нас высокие», - сказал Клопп.