Англия10 июля 2022, 23:15 | Обновлено 10 июля 2022, 23:30
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ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед
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10 июля 2022, 23:15 | Обновлено 10 июля 2022, 23:30
242
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Французский хавбек Поль Погба покидает «Манчестер Юнайтед» и вскоре станет футболистом «Ювентуса».
Полузащитник прилетел в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В 2012 году «Ювентус» подписал Погба как свободного агента, а спустя 4 года продал его в МЮ за 105 млн евро. Почему же через 6 лет француз возвращается в Турин, причем снова как свободный агент?
ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед
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