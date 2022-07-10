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  4. ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед
Англия
10 июля 2022, 23:15 | Обновлено 10 июля 2022, 23:30
242
0

ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед

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10 июля 2022, 23:15 | Обновлено 10 июля 2022, 23:30
242
0
ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед
Instagram. Поль Погба

Французский хавбек Поль Погба покидает «Манчестер Юнайтед» и вскоре станет футболистом «Ювентуса».

Полузащитник прилетел в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В 2012 году «Ювентус» подписал Погба как свободного агента, а спустя 4 года продал его в МЮ за 105 млн евро. Почему же через 6 лет француз возвращается в Турин, причем снова как свободный агент?

ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед

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Источник Sport.ua
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