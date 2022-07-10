Французский хавбек Поль Погба покидает «Манчестер Юнайтед» и вскоре станет футболистом «Ювентуса».

Полузащитник прилетел в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В 2012 году «Ювентус» подписал Погба как свободного агента, а спустя 4 года продал его в МЮ за 105 млн евро. Почему же через 6 лет француз возвращается в Турин, причем снова как свободный агент?

ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед