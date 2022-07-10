Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо

Украинский вингер Андрей Ярмоленко после окончания контракта с английским «Вест Хэмом» может вернуться в киевское «Динамо».

Телеграм-канал Бомбардир подтвердил информацию о возможном трансфере киевлян:

«Информация о потенциальном возвращении Андрея Ярмоленко в «Динамо» правдива. Футболист уже пообщался с Мирчей Луческу. Тренер хочет видеть его в «Динамо».

Однако это не единственное предложение, которое сейчас есть у Андрея. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события».

Ярмоленко выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2017 год. За это время он выиграл 8 трофеев (3 раза УПЛ, дважды – Кубок Украины и трижды – Суперкубок).