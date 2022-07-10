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  4. Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 19:45 | Обновлено 10 июля 2022, 20:03
1723
1

Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо

Румынский наставник киевлян хочет видеть Андрея в столичной команде

10 июля 2022, 19:45 | Обновлено 10 июля 2022, 20:03
1723
1
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко после окончания контракта с английским «Вест Хэмом» может вернуться в киевское «Динамо».

Телеграм-канал Бомбардир подтвердил информацию о возможном трансфере киевлян:

«Информация о потенциальном возвращении Андрея Ярмоленко в «Динамо» правдива. Футболист уже пообщался с Мирчей Луческу. Тренер хочет видеть его в «Динамо».

Однако это не единственное предложение, которое сейчас есть у Андрея. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события».

Ярмоленко выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2017 год. За это время он выиграл 8 трофеев (3 раза УПЛ, дважды – Кубок Украины и трижды – Суперкубок).

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Динамо Киев трансферы Андрей Ярмоленко свободный агент Вест Хэм трансферы УПЛ Мирча Луческу
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Источник Бомбардир
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yan2018
Останется в Англии.
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