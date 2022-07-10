Украина. Премьер лига10 июля 2022, 11:58 |
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Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер
Однако «Днепр-1» требует за хавбека большие деньги
10 июля 2022, 11:58 |
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Игор Йовичевич, который, скорее всего, в ближайшее время возглавит донецкий «Шахтер», хочет забрать с собой из «Днепра-1» полузащитника сборной Украины Александра Пихаленка.
Однако вероятность того, что такой переход состоится, довольно низка. По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Днепр-1» требует за игрока 4,5 миллиона евро.
Напомним, Пихаленок является воспитанником «Шахтера». «Днепр-1» выкупил 25-летнего хавбека у «Горняков» год назад.
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Комментарии 2
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А харьковске пополнеие Днепра-1 Йовичевичу не подходит? В Днепре говорят, что укрепление во главе с супер тренером Кучером для КЕ ох..ительное. Пихалёнка при бразилах спихнули в Днепр-1,а сейчас, перед началом сезона решили к продажному тренеру забрать и лучшего игрока. Ахметов во всей красе - война - войной, а грабёж по расписанию.
все правильно я не думаю що Днпро 1 в нинішній ситуації в країні гірше гратиме чим Шахтар фінансування різне ну якщо брати гравців а там весь состав Українців 50 50
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