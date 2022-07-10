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  4. Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 11:58 |
1116
2

Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер

Однако «Днепр-1» требует за хавбека большие деньги

10 июля 2022, 11:58 |
1116
2
Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Игор Йовичевич, который, скорее всего, в ближайшее время возглавит донецкий «Шахтер», хочет забрать с собой из «Днепра-1» полузащитника сборной Украины Александра Пихаленка.

Однако вероятность того, что такой переход состоится, довольно низка. По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Днепр-1» требует за игрока 4,5 миллиона евро.

Напомним, Пихаленок является воспитанником «Шахтера». «Днепр-1» выкупил 25-летнего хавбека у «Горняков» год назад.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 2
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aleks8-48
А харьковске пополнеие Днепра-1 Йовичевичу не подходит? В Днепре говорят, что укрепление во главе с супер тренером Кучером для КЕ ох..ительное. Пихалёнка при бразилах спихнули в Днепр-1,а сейчас, перед началом сезона решили к продажному тренеру забрать и лучшего игрока. Ахметов во всей красе - война - войной, а грабёж по расписанию.
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+2
Westwood.
все правильно я не думаю що Днпро 1 в нинішній ситуації в країні гірше гратиме  чим Шахтар фінансування різне ну якщо брати гравців а там весь состав Українців 50 50
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+2
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