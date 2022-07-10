Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер

Игор Йовичевич, который, скорее всего, в ближайшее время возглавит донецкий «Шахтер», хочет забрать с собой из «Днепра-1» полузащитника сборной Украины Александра Пихаленка.

Однако вероятность того, что такой переход состоится, довольно низка. По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Днепр-1» требует за игрока 4,5 миллиона евро.

Напомним, Пихаленок является воспитанником «Шахтера». «Днепр-1» выкупил 25-летнего хавбека у «Горняков» год назад.