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  4. Барселона улучшила предложение по Левандовски
Испания
10 июля 2022, 09:02 |
700
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Барселона улучшила предложение по Левандовски

«Бавария» пока что не готова отпускать форварда

10 июля 2022, 09:02 |
700
0
Барселона улучшила предложение по Левандовски
ФК Бавария. Роберт Левандовски

«Барселона» сделала новое предложение по поводу форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Каталонцы повысили сумму с 40 до 50 миллионов евро.

Вполне вероятно, что такое предложение чемпионов Германии устроит. Сейчас главное препятствие на пути трансфера – то, что «Бавария» не видит на рынке достойной замены своему лидеру.

Сам Левандовски хочет покинуть «Баварию», однако не готов идти на конфронтацию с клубом: он не будет игнорировать тренировки команды. Ранее сообщалось, что в гонку за форвардом включился ПСЖ.

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Источник Sport1
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