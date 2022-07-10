Барселона улучшила предложение по Левандовски
«Бавария» пока что не готова отпускать форварда
«Барселона» сделала новое предложение по поводу форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Каталонцы повысили сумму с 40 до 50 миллионов евро.
Вполне вероятно, что такое предложение чемпионов Германии устроит. Сейчас главное препятствие на пути трансфера – то, что «Бавария» не видит на рынке достойной замены своему лидеру.
Сам Левандовски хочет покинуть «Баварию», однако не готов идти на конфронтацию с клубом: он не будет игнорировать тренировки команды. Ранее сообщалось, что в гонку за форвардом включился ПСЖ.
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