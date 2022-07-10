Барселона улучшила предложение по Левандовски

«Барселона» сделала новое предложение по поводу форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Каталонцы повысили сумму с 40 до 50 миллионов евро.

Вполне вероятно, что такое предложение чемпионов Германии устроит. Сейчас главное препятствие на пути трансфера – то, что «Бавария» не видит на рынке достойной замены своему лидеру.

Сам Левандовски хочет покинуть «Баварию», однако не готов идти на конфронтацию с клубом: он не будет игнорировать тренировки команды. Ранее сообщалось, что в гонку за форвардом включился ПСЖ.