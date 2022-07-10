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  4. Александр СВАТОК: «Мы очень соскучились по футболу»
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 02:55 |
29
0

Александр СВАТОК: «Мы очень соскучились по футболу»

Защитник «Днепра-1» – о спарринге со словенским клубом

10 июля 2022, 02:55 |
29
0
Александр СВАТОК: «Мы очень соскучились по футболу»
ФК Днепр-1. Александр Сваток

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился впечатлениями от первого спарринга днепрян в летнее межсезонье.

«Мы очень соскучились по футболу, долгое время не играли. Пытались получить удовольствие от игры и выполнить намеченные цели. Готовимся к квалификации Лиги Европы и с каждым днем ​​стараемся набирать кондиции.

Набираем постепенно форму. Мы долго не тренировались в таком ритме, поэтому нужно немного времени, чтобы набрать лучшие кондиции. На фоне соперника, откровенно говоря, игралось хорошо. Мы увидели качества, которыми владеют новые игроки. Уверен, что они помогут нам в будущем».

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товарищеские матчи Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Александр Сваток
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Источник СК Днепр-1
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