Александр СВАТОК: «Мы очень соскучились по футболу»

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился впечатлениями от первого спарринга днепрян в летнее межсезонье.

«Мы очень соскучились по футболу, долгое время не играли. Пытались получить удовольствие от игры и выполнить намеченные цели. Готовимся к квалификации Лиги Европы и с каждым днем ​​стараемся набирать кондиции.

Набираем постепенно форму. Мы долго не тренировались в таком ритме, поэтому нужно немного времени, чтобы набрать лучшие кондиции. На фоне соперника, откровенно говоря, игралось хорошо. Мы увидели качества, которыми владеют новые игроки. Уверен, что они помогут нам в будущем».