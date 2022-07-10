Александр СВАТОК: «Мы очень соскучились по футболу»
Защитник «Днепра-1» – о спарринге со словенским клубом
Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился впечатлениями от первого спарринга днепрян в летнее межсезонье.
«Мы очень соскучились по футболу, долгое время не играли. Пытались получить удовольствие от игры и выполнить намеченные цели. Готовимся к квалификации Лиги Европы и с каждым днем стараемся набирать кондиции.
Набираем постепенно форму. Мы долго не тренировались в таком ритме, поэтому нужно немного времени, чтобы набрать лучшие кондиции. На фоне соперника, откровенно говоря, игралось хорошо. Мы увидели качества, которыми владеют новые игроки. Уверен, что они помогут нам в будущем».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На счету Сергея Баланчука была почти сотня матчей за «Ворсклу»
Дерек одержал победу в Лондоне