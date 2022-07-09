ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала голкипера Аталанты

«Фиорентина» официально сообщила о подписании голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

Прошлый сезон Голлини провел в аренде в «Тоттенхэме». На его счету 10 матчей во всех турнирах.

Вчера «Фиорентина» подписала форварда «Реала» Луку Йовича.