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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала голкипера Аталанты
Италия
09 июля 2022, 20:52 |
594
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала голкипера Аталанты

Пьерлуиджи Голлини продолжит карьеру во Флоренции

09 июля 2022, 20:52 |
594
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала голкипера Аталанты
ФК Фиорентина

«Фиорентина» официально сообщила о подписании голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

Прошлый сезон Голлини провел в аренде в «Тоттенхэме». На его счету 10 матчей во всех турнирах.

Вчера «Фиорентина» подписала форварда «Реала» Луку Йовича.

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Пьерлуиджи Голлини Фиорентина Аталанта аренда игрока трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Фиорентина
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