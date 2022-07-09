Италия09 июля 2022, 20:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала голкипера Аталанты
Пьерлуиджи Голлини продолжит карьеру во Флоренции
09 июля 2022, 20:52 |
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«Фиорентина» официально сообщила о подписании голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.
Прошлый сезон Голлини провел в аренде в «Тоттенхэме». На его счету 10 матчей во всех турнирах.
Вчера «Фиорентина» подписала форварда «Реала» Луку Йовича.
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