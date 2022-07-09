ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перешел в итальянский клуб

Форвард «Реала» Лука Йович официально перешел в итальянский клуб «Фиорентина».

24-летний серб подписал контракт, детали которого не разглашаются. По неофициальным данным, соглашение будет действовать как минимум до лета 2024 года по схеме 2+2.

По данным инсайдеров, «Реал» ничего не получит за переход футболиста, но в договор заложено условие про передачу 50% средств от будущей перепродажи игрока.

Лука Йович сыграл за «Реал» с 2019 года 51 матч и забил 4 гола.