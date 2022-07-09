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Италия
09 июля 2022, 03:49 | Обновлено 09 июля 2022, 04:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перешел в итальянский клуб

24-летний серб Лука Йович перешел в итальянский клуб «Фиорентина»

09 июля 2022, 03:49 | Обновлено 09 июля 2022, 04:15
200
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перешел в итальянский клуб
ФК Фиорентина. Лука Йович

Форвард «Реала» Лука Йович официально перешел в итальянский клуб «Фиорентина».

24-летний серб подписал контракт, детали которого не разглашаются. По неофициальным данным, соглашение будет действовать как минимум до лета 2024 года по схеме 2+2.

По данным инсайдеров, «Реал» ничего не получит за переход футболиста, но в договор заложено условие про передачу 50% средств от будущей перепродажи игрока.

Лука Йович сыграл за «Реал» с 2019 года 51 матч и забил 4 гола.

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Фиорентина трансферы Реал Мадрид Лука Йович трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
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Источник ФК Фиорентина
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