ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перешел в итальянский клуб
24-летний серб Лука Йович перешел в итальянский клуб «Фиорентина»
Форвард «Реала» Лука Йович официально перешел в итальянский клуб «Фиорентина».
24-летний серб подписал контракт, детали которого не разглашаются. По неофициальным данным, соглашение будет действовать как минимум до лета 2024 года по схеме 2+2.
По данным инсайдеров, «Реал» ничего не получит за переход футболиста, но в договор заложено условие про передачу 50% средств от будущей перепродажи игрока.
Лука Йович сыграл за «Реал» с 2019 года 51 матч и забил 4 гола.
🖊️ 𝓛𝓾𝓴𝓪 𝓙𝓸𝓿𝓲𝓬#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/fNcB8jLSve— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 8, 2022
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