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  4. Юрген КЛОПП: «Мы влюбились в Нуньеса всего за два матча»
Англия
09 июля 2022, 20:17 |
237
0

Юрген КЛОПП: «Мы влюбились в Нуньеса всего за два матча»

Наставник «Ливерпуля» – о новичке команды

09 июля 2022, 20:17 |
237
0
Юрген КЛОПП: «Мы влюбились в Нуньеса всего за два матча»
ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, почему клуб решил приобрести у «Бенфики» Дарвина Нуньеса:

«Мы влюбились в Нуньеса всего за два матча. Он поразил своей игрой против нас. Когда ты готовишься к «Бенфике», то знаешь все до размера обуви игроков – мы знали все о сопернике, потому и о мастерстве Дарвина.

Было непонятно, сыграет ли он, потому что тогда он вернулся из сборной. Но уже в первом матче он сыграл. Было очевидно, что он очень крут. Но когда видишь его игру вживую, это действительно впечатляет. Мощность в сочетании с техникой, желанием, разумными движениями – он создал нам проблемы.

Действительно было приятно смотреть на него. Итак, осознав, что есть хорошие шансы на его трансфер, мы вжали педаль в пол. Очень счастливы, что сейчас он здесь».

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Дарвин Нуньес Ливерпуль Юрген Клопп
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Источник ФК Ливерпуль
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