ПСЖ хочет избавиться от защитника сборной Франции

ПСЖ планирует во время летнего трансферного окна продать защитника Преснеля Кимпембе. Директор клуба Анторо Энрике уже контактировал с рядом клубов по поводу игрока.

В частности, Кимпембе был предложен «Ювентусу». Туринский клуб рассматривает 26-летнего француза на случай ухода Маттейса Де Лигта. Однако переговоры пока что не начались.

ПСЖ хочет заработать на продаже Кимпембе 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.