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  4. ПСЖ хочет избавиться от защитника сборной Франции
Франция
09 июля 2022, 20:01 |
351
0

ПСЖ хочет избавиться от защитника сборной Франции

Преснель Кимпембе может покинуть клуб летом

09 июля 2022, 20:01 |
351
0
ПСЖ хочет избавиться от защитника сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Преснель Кимпембе

ПСЖ планирует во время летнего трансферного окна продать защитника Преснеля Кимпембе. Директор клуба Анторо Энрике уже контактировал с рядом клубов по поводу игрока.

В частности, Кимпембе был предложен «Ювентусу». Туринский клуб рассматривает 26-летнего француза на случай ухода Маттейса Де Лигта. Однако переговоры пока что не начались.

ПСЖ хочет заработать на продаже Кимпембе 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Get French Football News
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