Украина. Премьер лига09 июля 2022, 18:23 |
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Легионер Днепра-1: «Мое возвращение возможно»
Невен Джурасек готов вернуться в Украину
09 июля 2022, 18:23 |
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Хорватский легионер «Днепра-1» Невен Джурасек заявил о своей готовности вернуться в украинский клуб:
«Да, мы ведем переговоры, мое возвращение возможно», - заявил полузащитник.
Джурасек выступал в прошлом сезоне за «Днепр-1» на правах аренды. Заканчивал сезон в аренде в «Олимпии». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Динамо» Загреб.
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