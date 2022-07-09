Легионер Днепра-1: «Мое возвращение возможно»

Хорватский легионер «Днепра-1» Невен Джурасек заявил о своей готовности вернуться в украинский клуб:

«Да, мы ведем переговоры, мое возвращение возможно», - заявил полузащитник.

Джурасек выступал в прошлом сезоне за «Днепр-1» на правах аренды. Заканчивал сезон в аренде в «Олимпии». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Динамо» Загреб.