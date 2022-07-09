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  4. Легионер Днепра-1: «Мое возвращение возможно»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 18:23 |
528
0

Легионер Днепра-1: «Мое возвращение возможно»

Невен Джурасек готов вернуться в Украину

09 июля 2022, 18:23 |
528
0
Легионер Днепра-1: «Мое возвращение возможно»
СК Днепр-1. Невен Джурасек

Хорватский легионер «Днепра-1» Невен Джурасек заявил о своей готовности вернуться в украинский клуб:

«Да, мы ведем переговоры, мое возвращение возможно», - заявил полузащитник.

Джурасек выступал в прошлом сезоне за «Днепр-1» на правах аренды. Заканчивал сезон в аренде в «Олимпии». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Динамо» Загреб.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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