Днепр-1 отдал Джурасека в аренду в Словению

«Днепр-1» официально сообщил о том, что отдал в аренду в словенскую «Олимпию» своего полузащитника Невена Джурасека. 23-летний хорват будет выступать за клуб из Любляны до конца июня текущего года.

Джурасек перешел в «Днепр-1» летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Днепр-1» в УПЛ и 1 – в Кубке Украины.