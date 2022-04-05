Днепр-1 отдал Джурасека в аренду в Словению

«Днепр-1» официально сообщил о том, что отдал в аренду в словенскую «Олимпию» своего полузащитника Невена Джурасека. 23-летний хорват будет выступать за клуб из Любляны до конца июня текущего года.
Джурасек перешел в «Днепр-1» летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Днепр-1» в УПЛ и 1 – в Кубке Украины.
Источник — СК Днепр-1
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