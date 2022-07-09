Германия09 июля 2022, 17:49 |
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ВИДЕО. Мане провел первую тренировку в Баварии
Звездный новичок «Баварии» приступил к работе
09 июля 2022, 17:49 |
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Вчера, 8 июля, «Бавария» начала подготовку к новому сезону. Свою первую тренировку под руководством Юлиана Нагельсманна провел звездный новичок «Баварии» Садио Мане:
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