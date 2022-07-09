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Испания
09 июля 2022, 16:52 |
331
1

Реал повесил ценник на Асенсио

Мадридский клуб хочет получить 50 миллионов евро

09 июля 2022, 16:52 |
331
1
Реал повесил ценник на Асенсио
ФК Реал Мадрид. Марко Асенсио

«Реал» планирует во время летнего трансферного окна продать Марко Асенсио. Контракт хавбека действует до лета 2023 года и до сих пор не продлен.

По информации СМИ, «Реал» хочет получить за Асенсио 50 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» дает за испанского хавбека 20 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 2 ассиста в 42 голах за «Реал» во всех турнирах.

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Источник ABC
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