Реал повесил ценник на Асенсио

«Реал» планирует во время летнего трансферного окна продать Марко Асенсио. Контракт хавбека действует до лета 2023 года и до сих пор не продлен.

По информации СМИ, «Реал» хочет получить за Асенсио 50 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» дает за испанского хавбека 20 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 2 ассиста в 42 голах за «Реал» во всех турнирах.