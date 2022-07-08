Ньюкасл сделал предложение по хавбеку Реала

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио. «Сороки» уже сделали первое предложение в размере 20 миллионов фунтов.

Сам «Реал» хочет продать Асенсио. Однако пока что не известно, готов ли сам игрок переходить в клуб, который в новом сезоне не будет играть в еврокубках.

В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 2 ассиста в 42 голах за «Реал» во всех турнирах. Контракт хавбека рассчитан до лета 2023 года.