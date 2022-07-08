Англия08 июля 2022, 15:12 |
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Ньюкасл сделал предложение по хавбеку Реала
Марко Асенсио может продолжить карьеру в АПЛ
08 июля 2022, 15:12 |
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«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио. «Сороки» уже сделали первое предложение в размере 20 миллионов фунтов.
Сам «Реал» хочет продать Асенсио. Однако пока что не известно, готов ли сам игрок переходить в клуб, который в новом сезоне не будет играть в еврокубках.
В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 2 ассиста в 42 голах за «Реал» во всех турнирах. Контракт хавбека рассчитан до лета 2023 года.
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