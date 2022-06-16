Испания16 июня 2022, 22:42 |
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Реал готов продать Асенсио
Контракт хавбека истекает летом 2023 года
16 июня 2022, 22:42 |
294
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Контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года. Сам хавбек хочет нового соглашения с заметно улучшенными экономическими условиями, «Реал» предложить такое не готов.
Нынешнее трансферное окно может стать последним шансом продать игрока по приемлемой цене. «Реал» готов продать Асенсио за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему испанцу со стороны «Милана».
В нынешнем сезоне на счету Асенсио 12 голов и 2 ассиста в 42 голах за «Реал» во всех турнирах.
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