Милан хочет купить Асенсио

«Милан» намерен усилить свой состав форвардом «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает итальянская пресса, технический директор «россонери» Паоло Мальдини позвонил главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти и спросил, не будет ли он против этого трансфера.

«Реал» хотел продлить контракт с 26-летним Асенсио, но стороны не пришли к соглашению. Чтобы не потерять бесплатно игрока, срок контракта которого рассчитан до лета 2023 года, мадридцы могут продать его сейчас.

Кроме «Милана» игроком заинтересован «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Марко забил 10 голов в 31 матче Ла Лиги.