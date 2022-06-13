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  4. Милан хочет купить Асенсио
Италия
13 июня 2022, 12:00 |
245
0

Милан хочет купить Асенсио

Вингер «Реала» может перебраться в Италию

13 июня 2022, 12:00 |
245
0
Милан хочет купить Асенсио
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» намерен усилить свой состав форвардом «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает итальянская пресса, технический директор «россонери» Паоло Мальдини позвонил главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти и спросил, не будет ли он против этого трансфера.

«Реал» хотел продлить контракт с 26-летним Асенсио, но стороны не пришли к соглашению. Чтобы не потерять бесплатно игрока, срок контракта которого рассчитан до лета 2023 года, мадридцы могут продать его сейчас.

Кроме «Милана» игроком заинтересован «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Марко забил 10 голов в 31 матче Ла Лиги.

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Источник Corriere dello Sport
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