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  4. Новичок Серии А предложил контракт Суаресу
Италия
09 июля 2022, 15:05 |
353
0

Новичок Серии А предложил контракт Суаресу

«Монца» нацелилась на легендарного форварда

09 июля 2022, 15:05 |
353
0
Новичок Серии А предложил контракт Суаресу
ФК Атлетико Мадрид. Луис Суарес

Новичок Серии А «Монца» предложил контракт Луису Суаресу. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

С Суаресом связывался генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани. 35-летний уругваец обещал подумать и дать ответ.

Суарес находится в статусе свободного агента – его контракт с «Атлетико» Мадрид истек. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Ривер Плейт».

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