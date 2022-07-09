Новичок Серии А предложил контракт Суаресу

Новичок Серии А «Монца» предложил контракт Луису Суаресу. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

С Суаресом связывался генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани. 35-летний уругваец обещал подумать и дать ответ.

Суарес находится в статусе свободного агента – его контракт с «Атлетико» Мадрид истек. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Ривер Плейт».