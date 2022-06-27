Ривер Плейт вскоре объявит о переходе Суареса

Уругвайский нападающий Луис Суарес в течение суток будет представлен в качестве новичка «Ривер Плейт».

35-летний футболист этим летом становится свободным агентом после ухода из мадридского «Атлетико».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.