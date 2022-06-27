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27 июня 2022, 01:50 | Обновлено 27 июня 2022, 01:52
58
0

Ривер Плейт вскоре объявит о переходе Суареса

Известный форвард продолжит карьеру в аргентинском клубе

27 июня 2022, 01:50 | Обновлено 27 июня 2022, 01:52
58
0
Ривер Плейт вскоре объявит о переходе Суареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Уругвайский нападающий Луис Суарес в течение суток будет представлен в качестве новичка «Ривер Плейт».

35-летний футболист этим летом становится свободным агентом после ухода из мадридского «Атлетико».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

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Источник Football Espana
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