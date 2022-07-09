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  4. Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Красников приглашал работать в структуре Металлиста»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 13:13 |
238
0

Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Красников приглашал работать в структуре Металлиста»

Ветеран украинского футбола мог получить работу в харьковском клубе

09 июля 2022, 13:13 |
238
0
Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Красников приглашал работать в структуре Металлиста»
ФК Металлист. Антон Поступаленко

Бывший игрок харьковского «Металлиста» и новоиспеченный футбольный агент Антон Поступаленко рассказал, почему решил завершить свою профессиональную карьеру

«Я имел разговор с Евгением Красниковым, когда еще все было хорошо. Мы с ним разговаривали, чтобы я переходил на работу в структуре клуба. Но я понимаю, какая сейчас ситуация в «Металлисте».

Последние 3-4 месяца контракта на меня уже не рассчитывали, но мой контракт продолжал действовать, я должен был выполнить», - сказал Поступаленко.

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Антон Поступаленко Евгений Красников Металлист Харьков
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Источник Футбол 1/2/3
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