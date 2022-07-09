Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Красников приглашал работать в структуре Металлиста»

Бывший игрок харьковского «Металлиста» и новоиспеченный футбольный агент Антон Поступаленко рассказал, почему решил завершить свою профессиональную карьеру.

«Я имел разговор с Евгением Красниковым, когда еще все было хорошо. Мы с ним разговаривали, чтобы я переходил на работу в структуре клуба. Но я понимаю, какая сейчас ситуация в «Металлисте».

Последние 3-4 месяца контракта на меня уже не рассчитывали, но мой контракт продолжал действовать, я должен был выполнить», - сказал Поступаленко.