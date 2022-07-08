Уимблдон08 июля 2022, 21:43 | Обновлено 08 июля 2022, 21:51
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Елена Рыбакина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона
08 июля 2022, 21:43 | Обновлено 08 июля 2022, 21:51
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Девятого июля финале Уимблдона встретятся вторая ракетка мира Онс Жабер и 17-й номер посева Елена Рыбакина из Казахстана.
Время начала матча – 16:00 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались трижды, представительница Туниса выиграла две встречи.
Обе спортсменки впервые сыграют в финале турнира Grand Slam.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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