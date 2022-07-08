Елена Рыбакина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого июля финале Уимблдона встретятся вторая ракетка мира Онс Жабер и 17-й номер посева Елена Рыбакина из Казахстана.

Время начала матча – 16:00 по Киеву.

Ранее теннисистки встречались трижды, представительница Туниса выиграла две встречи.

Обе спортсменки впервые сыграют в финале турнира Grand Slam.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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