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  4. Елена Рыбакина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2022, 21:43 | Обновлено 08 июля 2022, 21:51
370
0

Елена Рыбакина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона

08 июля 2022, 21:43 | Обновлено 08 июля 2022, 21:51
370
0
Елена Рыбакина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Jimmie48 Photography. Онс Жабер

Девятого июля финале Уимблдона встретятся вторая ракетка мира Онс Жабер и 17-й номер посева Елена Рыбакина из Казахстана.

Время начала матча – 16:00 по Киеву.

Ранее теннисистки встречались трижды, представительница Туниса выиграла две встречи.

Обе спортсменки впервые сыграют в финале турнира Grand Slam.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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смотреть онлайн Онс Жабер Уимблдон-2022 Елена Рыбакина
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Источник Sport.ua
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