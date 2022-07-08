Украина. Премьер лига08 июля 2022, 19:55 |
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Монца согласовала переход центрбека Шахтера
На следующей неделе Марлон пройдет медицинское обследование
08 июля 2022, 19:55 |
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26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон продолжит карьеру в итальянской «Монце».
Новичок Серии А согласовал переход бразильского центрбека на правах годичной аренды.
На следующей неделе Марлон прилетит в Италию для прохождения медицинского обследования.
Ранее интерес к Марлону проявляли «Фиорентина», «Сампдория» и турецкий «Трабзонспор», который был готов платить бразильцу значительно больше, чем любой из представителей итальянской Серии А.
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