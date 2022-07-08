Монца согласовала переход центрбека Шахтера

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон продолжит карьеру в итальянской «Монце».

Новичок Серии А согласовал переход бразильского центрбека на правах годичной аренды.

На следующей неделе Марлон прилетит в Италию для прохождения медицинского обследования.

Ранее интерес к Марлону проявляли «Фиорентина», «Сампдория» и турецкий «Трабзонспор», который был готов платить бразильцу значительно больше, чем любой из представителей итальянской Серии А.