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  4. Монца согласовала переход центрбека Шахтера
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 19:55 |
442
0

Монца согласовала переход центрбека Шахтера

На следующей неделе Марлон пройдет медицинское обследование

08 июля 2022, 19:55 |
442
0
Монца согласовала переход центрбека Шахтера
Instagram. Марлон

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон продолжит карьеру в итальянской «Монце».

Новичок Серии А согласовал переход бразильского центрбека на правах годичной аренды.

На следующей неделе Марлон прилетит в Италию для прохождения медицинского обследования.

Ранее интерес к Марлону проявляли «Фиорентина», «Сампдория» и турецкий «Трабзонспор», который был готов платить бразильцу значительно больше, чем любой из представителей итальянской Серии А.

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Источник Calciomercato
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