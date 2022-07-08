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  4. ЦУРИКОВ: «Александрии будет трудно восполнить потерю ключевого игрока»
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 17:50 | Обновлено 08 июля 2022, 17:51
195
0

ЦУРИКОВ: «Александрии будет трудно восполнить потерю ключевого игрока»

Защитник «Александрии» – об уходе Кирилла Ковальца из команды

08 июля 2022, 17:50 | Обновлено 08 июля 2022, 17:51
195
0
ЦУРИКОВ: «Александрии будет трудно восполнить потерю ключевого игрока»
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Левый защитник «Александрии» Андрей Цуриков высказался о потере клубом полузащитника Кирилла Ковальца, который покинул команду в качестве свободного агента этим летом.

«Это был один из ключевых игроков нашей команды. Очень важный игрок в центре поля. Думаю, что прямо сейчас его заменить будет сложно. Наши тренеры сделают все возможное, чтобы найти футболиста, который сможет выполнять эти требования.

К нам присоединилось несколько молодых исполнителей. Это будущее «Александрии». Им нужно биться за свое место. Ребята талантливые и у них большое будущее. Как минимум, в нашем клубе. Далее все будет зависеть от них», - сказал Цуриков.

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Андрей Цуриков Кирилл Ковалец Александрия
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Источник Футбол 1/2/3
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