ЦУРИКОВ: «Александрии будет трудно восполнить потерю ключевого игрока»

Левый защитник «Александрии» Андрей Цуриков высказался о потере клубом полузащитника Кирилла Ковальца, который покинул команду в качестве свободного агента этим летом.

«Это был один из ключевых игроков нашей команды. Очень важный игрок в центре поля. Думаю, что прямо сейчас его заменить будет сложно. Наши тренеры сделают все возможное, чтобы найти футболиста, который сможет выполнять эти требования.

К нам присоединилось несколько молодых исполнителей. Это будущее «Александрии». Им нужно биться за свое место. Ребята талантливые и у них большое будущее. Как минимум, в нашем клубе. Далее все будет зависеть от них», - сказал Цуриков.