Украина. Премьер лига04 июля 2022, 14:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Ковалец покидает команду
Кирилл Ковалец и Владимир Одарюк стали свободными агентами
04 июля 2022, 14:25 |
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«Александрия» на официальном сайте сообщила об уходе из команды полузащитника Кирилла Ковальца и форварда Владимира Одарюка.
Ковалец был одним из лидеров «Александрии». В минувшем сезоне до тяжелой травмы провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек может перебраться в «Днепр-1».
Одарюк в прошлом сезоне провел 16 матчей.
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