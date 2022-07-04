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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Ковалец покидает команду
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 14:25 |
1318
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Ковалец покидает команду

Кирилл Ковалец и Владимир Одарюк стали свободными агентами

04 июля 2022, 14:25 |
1318
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Ковалец покидает команду
fco.com.ua

«Александрия» на официальном сайте сообщила об уходе из команды полузащитника Кирилла Ковальца и форварда Владимира Одарюка.

Ковалец был одним из лидеров «Александрии». В минувшем сезоне до тяжелой травмы провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек может перебраться в «Днепр-1».

Одарюк в прошлом сезоне провел 16 матчей.

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Источник ФК Александрия
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