ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Ковалец покидает команду

«Александрия» на официальном сайте сообщила об уходе из команды полузащитника Кирилла Ковальца и форварда Владимира Одарюка.

Ковалец был одним из лидеров «Александрии». В минувшем сезоне до тяжелой травмы провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек может перебраться в «Днепр-1».

Одарюк в прошлом сезоне провел 16 матчей.