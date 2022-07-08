Рух может усилиться хавбеком Подолья

Полузащитник «Подолья» Андрей Липовуз может перейти в «Рух».

В прошлом сезоне 24-летний Липовуз сыграл за «Подолье» в 11 матчах и забил 2 мяча.



Напомним, что «Подолье» пропустит новый сезон в Первой лиге чемпионата Украины.

В сезоне 2021/22 «Рух» занял 11-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ.

Новый сезон в украинском чемпионате ориентировочно стартует 23 августа.