Украина. Премьер лига08 июля 2022, 15:48 | Обновлено 08 июля 2022, 16:07
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Рух может усилиться хавбеком Подолья
Клуб из Хмельницкого пропустит новый сезон в Первой лиге
08 июля 2022, 15:48 | Обновлено 08 июля 2022, 16:07
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Полузащитник «Подолья» Андрей Липовуз может перейти в «Рух».
В прошлом сезоне 24-летний Липовуз сыграл за «Подолье» в 11 матчах и забил 2 мяча.
Напомним, что «Подолье» пропустит новый сезон в Первой лиге чемпионата Украины.
В сезоне 2021/22 «Рух» занял 11-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ.
Новый сезон в украинском чемпионате ориентировочно стартует 23 августа.
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