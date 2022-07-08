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  4. Рух может усилиться хавбеком Подолья
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 15:48 | Обновлено 08 июля 2022, 16:07
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Рух может усилиться хавбеком Подолья

Клуб из Хмельницкого пропустит новый сезон в Первой лиге

08 июля 2022, 15:48 | Обновлено 08 июля 2022, 16:07
220
0
Рух может усилиться хавбеком Подолья
Ye.ua. Андрей Липовуз

Полузащитник «Подолья» Андрей Липовуз может перейти в «Рух».

В прошлом сезоне 24-летний Липовуз сыграл за «Подолье» в 11 матчах и забил 2 мяча.
 
Напомним, что «Подолье» пропустит новый сезон в Первой лиге чемпионата Украины.

В сезоне 2021/22 «Рух» занял 11-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ.

Новый сезон в украинском чемпионате ориентировочно стартует 23 августа.

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Источник Sportarena
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