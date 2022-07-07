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Украина. Первая лига
07 июля 2022, 21:35 | Обновлено 07 июля 2022, 21:42
1045
1

Подолье из Хмельницкого отказалось участвовать в турнире Первой лиги

Клуб не прекращает существования, клубная академия продолжает работать

07 июля 2022, 21:35 | Обновлено 07 июля 2022, 21:42
1045
1
Подолье из Хмельницкого отказалось участвовать в турнире Первой лиги
ФК Подолье Хмельницкий

Клуб «Подолье» из Хмельницкого сообщил ПФЛ, что не сможет принять участие в новом сезоне Первой лиги.

Причина – отсутствие финансов. Руководство и владельцы хмельницкого клуба сосредоточились на помощи ВСУ.

Клуб не прекращает свое существование, клубная академия будет продолжать работу.

Также «Подолье» попросило ПФЛ сохранить за клубом место в Первой лиге на сезон 2023/24.

Письмо руководства Подолья в адрес ПФЛ

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Комментарии 1
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nivava
А, умовно, Зоря, чи Ворскла зможуть так само зарезервувати собі місце у ЛЄ, пропустивши сезон в Україні? А Шахтар з Динамо у ЛЧ?            Скільки команд ще так "попросять" зберегти собі місце у лізі на сезон?    Нема фінансів - знімайтеся, а коли з'являться, то заявитесь у аматори, потім друга ліга і тд...  Бо якщо таке буде резервування, то і чемпіонат нема сенсу проводити.
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