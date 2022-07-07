Подолье из Хмельницкого отказалось участвовать в турнире Первой лиги

Клуб «Подолье» из Хмельницкого сообщил ПФЛ, что не сможет принять участие в новом сезоне Первой лиги.

Причина – отсутствие финансов. Руководство и владельцы хмельницкого клуба сосредоточились на помощи ВСУ.

Клуб не прекращает свое существование, клубная академия будет продолжать работу.

Также «Подолье» попросило ПФЛ сохранить за клубом место в Первой лиге на сезон 2023/24.

Письмо руководства Подолья в адрес ПФЛ