Украина. Первая лига07 июля 2022, 21:35 | Обновлено 07 июля 2022, 21:42
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Подолье из Хмельницкого отказалось участвовать в турнире Первой лиги
Клуб не прекращает существования, клубная академия продолжает работать
07 июля 2022, 21:35 | Обновлено 07 июля 2022, 21:42
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Клуб «Подолье» из Хмельницкого сообщил ПФЛ, что не сможет принять участие в новом сезоне Первой лиги.
Причина – отсутствие финансов. Руководство и владельцы хмельницкого клуба сосредоточились на помощи ВСУ.
Клуб не прекращает свое существование, клубная академия будет продолжать работу.
Также «Подолье» попросило ПФЛ сохранить за клубом место в Первой лиге на сезон 2023/24.
Письмо руководства Подолья в адрес ПФЛ
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Комментарии 1
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А, умовно, Зоря, чи Ворскла зможуть так само зарезервувати собі місце у ЛЄ, пропустивши сезон в Україні? А Шахтар з Динамо у ЛЧ? Скільки команд ще так "попросять" зберегти собі місце у лізі на сезон? Нема фінансів - знімайтеся, а коли з'являться, то заявитесь у аматори, потім друга ліга і тд... Бо якщо таке буде резервування, то і чемпіонат нема сенсу проводити.
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