Йозеф БЛАТТЕР: «Имею чистую совесть, чистый дух»

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал решение суда, оправдавшего по делу о коррупции:

– Вы теперь можете подтвердить, что в ФИФА была коррупция?

– Я не говорю о ФИФА, не говорю о коррупции. Я говорю о себе. И я не сделал ничего неправильного.

– Вы чисты как белый лист бумаги?

– Имею чистую совесть, чистый дух.

– Какие у вас отношения с Платини?

– Хорошие. Мы не общались годами, но до сих пор хорошие друзья.