Другие новости08 июля 2022, 15:53 |
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Йозеф БЛАТТЕР: «Имею чистую совесть, чистый дух»
Чиновник был оправдан по делу о коррупции
08 июля 2022, 15:53 |
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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал решение суда, оправдавшего по делу о коррупции:
– Вы теперь можете подтвердить, что в ФИФА была коррупция?
– Я не говорю о ФИФА, не говорю о коррупции. Я говорю о себе. И я не сделал ничего неправильного.
– Вы чисты как белый лист бумаги?
– Имею чистую совесть, чистый дух.
– Какие у вас отношения с Платини?
– Хорошие. Мы не общались годами, но до сих пор хорошие друзья.
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