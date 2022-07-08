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08 июля 2022, 15:53 |
174
0

Йозеф БЛАТТЕР: «Имею чистую совесть, чистый дух»

Чиновник был оправдан по делу о коррупции

08 июля 2022, 15:53 |
174
0
Йозеф БЛАТТЕР: «Имею чистую совесть, чистый дух»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозеф Блаттер

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал решение суда, оправдавшего по делу о коррупции:

– Вы теперь можете подтвердить, что в ФИФА была коррупция?
– Я не говорю о ФИФА, не говорю о коррупции. Я говорю о себе. И я не сделал ничего неправильного.

– Вы чисты как белый лист бумаги?
– Имею чистую совесть, чистый дух.

– Какие у вас отношения с Платини?
– Хорошие. Мы не общались годами, но до сих пор хорошие друзья.

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