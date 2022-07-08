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  4. Экс-хавбек Арсенала и сборной Англии завершил карьеру в 30 лет
Англия
08 июля 2022, 15:27 | Обновлено 08 июля 2022, 15:36
253
0

Экс-хавбек Арсенала и сборной Англии завершил карьеру в 30 лет

Джек Уилшир повесил бутсы на гвоздь

08 июля 2022, 15:27 | Обновлено 08 июля 2022, 15:36
253
0
Экс-хавбек Арсенала и сборной Англии завершил карьеру в 30 лет
ФК Орхус

Известный английский полузащитник Джек Уилшир официально сообщил о завершении карьеры в возрасте 30 лет:

«Сегодня я объявляю о завершении карьеры в профессиональном футболе. Это было невероятное путешествие, полное невероятных моментов. Мне повезло, что я пережил эти моменты в своей карьере.

Я прошел путь от мальчика, который пинает мяч в саду, до капитана моего любимого «Арсенала» и игрока национальной сборной на чемпионате мира. Я жил своей мечтой».

Последним клубом в карьере Уилшира был датский «Орхус». Также выступал за «Арсенал», «Борнмут», «Болтон» и «Вест Хэм». В 2010 – 2016 годах провел 34 матча и забил 2 гола за сборную Англии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jack Wilshere (@jackwilshere)

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Джек Уилшир Арсенал Лондон завершение карьеры
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