Джек Уилшир продолжит карьеру в Дании

Известный английский футболист стал игроком клуба «Орхус»

  • 21.02.2022 09:27
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Джек Уилшир продолжит карьеру в Дании
© ФК Орхус

Экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир продолжит карьеру в датской команде «Орхус».

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний футболист подписал контракт до конца этого сезона. В соглашении есть опция продления.

Напомним, что Уилшир с лета 2021 года был без клуба. Последним клубом англичанина был «Борнмут», за который он выступал вторую половину прошлого сезона.

«Орхус» выступает в высшем дивизионе Дании. На данный момент команда занимает 7 место из 12-ти, имея в активе 24 очка после 18 сыгранных матчей.

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