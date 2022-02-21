Джек Уилшир продолжит карьеру в Дании

Экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир продолжит карьеру в датской команде «Орхус».
Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний футболист подписал контракт до конца этого сезона. В соглашении есть опция продления.
Напомним, что Уилшир с лета 2021 года был без клуба. Последним клубом англичанина был «Борнмут», за который он выступал вторую половину прошлого сезона.
«Орхус» выступает в высшем дивизионе Дании. На данный момент команда занимает 7 место из 12-ти, имея в активе 24 очка после 18 сыгранных матчей.
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