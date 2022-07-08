Переговоры начались. Специя хочет арендовать Коваленко еще на сезон

«Специя» начала переговоры с «Аталантой» по поводу еще одной годичной аренды украинского полузащитника Виктора Коваленко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Новый главный тренер «Специи» Лука Готти хочет видеть Коваленко в составе команды. Также «Специя» близка к продаже в «Торино» капитана Джулио Маджоре, который в прошлом сезоне был конкурентом Коваленко по позиции.

В прошлом сезоне на счету Коваленко 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах за «Специю».