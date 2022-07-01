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Италия
01 июля 2022, 20:06 | Обновлено 01 июля 2022, 20:07
19
0

Поработает с Коваленко? Специя получила нового главного тренера

Команду возглавил Лука Готти

01 июля 2022, 20:06 | Обновлено 01 июля 2022, 20:07
19
0
Поработает с Коваленко? Специя получила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Готти

«Специя» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Луки Готти. Контракт рассчитан на два года.

На посту главного тренера «Специи» Готти заменил Тиаго Мотту, который покинул свою должность в июне. Предыдущим местом работы Готти был «Удинезе».

Напомним, сезон 2021/2022 в «Специи» на правах аренды провел Виктор Коваленко. Ранее сообщалось о том, что арендное соглашение могут продолжить еще на год.

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Специя Лука Готти Тиаго Мотта Виктор Коваленко
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Источник ФК Специя
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