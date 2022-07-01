Поработает с Коваленко? Специя получила нового главного тренера

«Специя» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Луки Готти. Контракт рассчитан на два года.

На посту главного тренера «Специи» Готти заменил Тиаго Мотту, который покинул свою должность в июне. Предыдущим местом работы Готти был «Удинезе».

Напомним, сезон 2021/2022 в «Специи» на правах аренды провел Виктор Коваленко. Ранее сообщалось о том, что арендное соглашение могут продолжить еще на год.