Италия01 июля 2022, 20:06 | Обновлено 01 июля 2022, 20:07
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Поработает с Коваленко? Специя получила нового главного тренера
Команду возглавил Лука Готти
01 июля 2022, 20:06 | Обновлено 01 июля 2022, 20:07
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«Специя» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Луки Готти. Контракт рассчитан на два года.
На посту главного тренера «Специи» Готти заменил Тиаго Мотту, который покинул свою должность в июне. Предыдущим местом работы Готти был «Удинезе».
Напомним, сезон 2021/2022 в «Специи» на правах аренды провел Виктор Коваленко. Ранее сообщалось о том, что арендное соглашение могут продолжить еще на год.
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