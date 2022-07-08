Испания08 июля 2022, 12:42 |
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Им интересовалось Динамо. Защитник Галатасарая перейдет в Севилью
Маркао продолжит карьеру в Испании
08 июля 2022, 12:42 |
557
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Защитник «Галатасарая» Маркао близок к переходу в «Севилью». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, трансфер уже согласован. «Севилья» заплатит за Маркао 12 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. Переговоры продолжались больше месяца, также на игрока претендовал «Зенит».
Подписание Маркао – это подготовка «Севильи» к весьма вероятной потере Жюля Кунде. Напомним, прошлым летом Маркао интересовалось «Динамо» Киев.
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