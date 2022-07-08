Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.

В полуфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против второго сеяного тандема Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).

Встреча состоится первым запуском центральном корте. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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