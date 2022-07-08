Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2022, 12:00 | Обновлено 08 июля 2022, 12:01
131
0

Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на Уимблдоне

08 июля 2022, 12:00 | Обновлено 08 июля 2022, 12:01
131
0
Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Восьмого июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.

В полуфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против второго сеяного тандема Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).

Встреча состоится первым запуском центральном корте. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Уимблдон. Скупски и Кравчик защитили титул в миксте
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Людмила Киченок Уимблдон-2022 Барбора Крейчикова Катерина Синякова Алена Остапенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер: «Фьюри не хочет драться с Усиком. Не нравится стиль украинца»
Бокс | 08 июля 2022, 09:13 1
Промоутер: «Фьюри не хочет драться с Усиком. Не нравится стиль украинца»
Промоутер: «Фьюри не хочет драться с Усиком. Не нравится стиль украинца»

Тайсон не уверен в победе

Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины
Футбол | 07 июля 2022, 19:17 0
Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины
Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины

Сделка полностью согласована, трансфер близок

«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
Футбол | 07.07.2022, 18:05
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге
Футбол | 07.07.2022, 11:36
Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге
Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге
Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона
Теннис | 06.07.2022, 21:45
Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона
Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
07.07.2022, 20:59 22
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера
06.07.2022, 10:48 3
Футбол
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
07.07.2022, 13:24 5
Футбол
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
06.07.2022, 17:02 2
Теннис
Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист
Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист
06.07.2022, 21:51 2
Футбол
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
07.07.2022, 17:36
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании
06.07.2022, 19:22
Футбол
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
07.07.2022, 19:19 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем