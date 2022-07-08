Уимблдон08 июля 2022, 12:00 | Обновлено 08 июля 2022, 12:01
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Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на Уимблдоне
08 июля 2022, 12:00 | Обновлено 08 июля 2022, 12:01
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Восьмого июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.
В полуфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против второго сеяного тандема Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).
Встреча состоится первым запуском центральном корте. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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