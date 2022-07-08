ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал форварда Тоттенхэма

«Аякс» официально сообщил о подписании форварда «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет.

Сумма трансфера составила 31,25 миллиона евро.

«Аякс» - не чужой клуб для Бергвейна. В 2009 – 2011 годах он занимался в детской академии «Аякса», после чего перешел в ПСВ.

В прошлом сезоне на счету Бергвейна 4 гола и 2 ассиста в 32 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В составе «Шпор» он провел два года.