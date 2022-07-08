Англия08 июля 2022, 11:42 | Обновлено 08 июля 2022, 11:43
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ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал форварда Тоттенхэма
Стивен Бергвейн возвращается в Нидерланды
08 июля 2022, 11:42 | Обновлено 08 июля 2022, 11:43
626
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«Аякс» официально сообщил о подписании форварда «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет.
Сумма трансфера составила 31,25 миллиона евро.
«Аякс» - не чужой клуб для Бергвейна. В 2009 – 2011 годах он занимался в детской академии «Аякса», после чего перешел в ПСВ.
В прошлом сезоне на счету Бергвейна 4 гола и 2 ассиста в 32 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В составе «Шпор» он провел два года.
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