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  4. Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма
Англия
06 июля 2022, 09:55 |
299
0

Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма

Стивен Бергвейн перейдет в лучший клуб Нидерландов

06 июля 2022, 09:55 |
299
0
Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Бергвейн

Нидерландский нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн близок к переходу в амстердамский «Аякс».

Клубы достигли договоренности между собой о трансфере в 30 млн евро. Также «Аякс» согласовал личные условия контракта с футболистом. Официальное подтверждение сделки ожидается на этой неделе.

В прошедшем сезоне АПЛ Бергвейн провел в составе «шпор» 25 матчей, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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