Англия06 июля 2022, 09:55 |
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Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма
Стивен Бергвейн перейдет в лучший клуб Нидерландов
06 июля 2022, 09:55 |
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Нидерландский нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн близок к переходу в амстердамский «Аякс».
Клубы достигли договоренности между собой о трансфере в 30 млн евро. Также «Аякс» согласовал личные условия контракта с футболистом. Официальное подтверждение сделки ожидается на этой неделе.
В прошедшем сезоне АПЛ Бергвейн провел в составе «шпор» 25 матчей, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.
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