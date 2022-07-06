Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма

Нидерландский нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн близок к переходу в амстердамский «Аякс».

Клубы достигли договоренности между собой о трансфере в 30 млн евро. Также «Аякс» согласовал личные условия контракта с футболистом. Официальное подтверждение сделки ожидается на этой неделе.

В прошедшем сезоне АПЛ Бергвейн провел в составе «шпор» 25 матчей, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.