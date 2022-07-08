Евгений ОПАНАСЕНКО: «В Кривбассе подбирается очень хорошая команда»

Новичок криворожского «Кривбасса», защитник Евгений Опанасенко дал первое интервью в качестве футболиста «красно-белых».

– Евгений, как футбольная карьера привела тебя в Кривой Рог?

– Позвонил Юрий Николаевич, спросил, не хочу ли перейти в «Кривбасс». Мы с ним работаем вместе уже продолжительное время. Потому почти сразу ответил, что перейду с удовольствием. Тем более, «Кривбасс» – очень амбициозный клуб, почему нет.

– Какие впечатления от первых тренировок, обновленной команды «Кривбасса»?

– Была очень большая футбольная пауза, поэтому, признаюсь, пока нелегко набирать форму. Первые десять дней сборов были не очень тяжелыми, мы втягивались в процесс. Тренеры потихоньку будут наращивать нагрузку, чтобы к сезону мы подошли в отличной форме.

– «Кривбасс» – амбициозный новичок УПЛ. Понимаешь, какая на тебе и партнерах будет ответственность?

– Прекрасно понимаем, чего тренер хочет от нас, чего ждет. Мы с радостью поделимся с другими игроками нашими знаниями, опытом. Уверен, все вместе сможем помочь «Кривбассу» выполнить задание на сезон.

– Если спрогнозировать: на что может претендовать «Кривбасс» в УПЛ по возвращении?

– Не хочется загадывать. Сейчас подбирается очень хорошая команда. Тем более, как я понимаю, будут новые игроки. Будем строить новую команду и сражаться за победу в каждом матче УПЛ. Желаю нашему клубу выступить как можно лучше и демонстрировать хорошую атакующую игру.

– Какие первые слова приходят в голову, когда слышишь… «Кривбасс»?

– История, атакующий футбол, очень хорошая крепкая команда.