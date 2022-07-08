Ди Мария прибыл в расположение Ювентуса

Полузащитник Анхель Ди Мария прилетел в Турин. Футболист уже находится в расположении «Ювентуса».

Последним клубом Ди Марии был ПСЖ, который он покинул нынешним летом, став свободным агентом. «Ювентус» пока не объявлял о подписании контракта с 34-летним аргентинцем.

В прошедшем сезоне Ди Мария забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.