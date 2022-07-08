Италия08 июля 2022, 03:10 | Обновлено 08 июля 2022, 03:26
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Ди Мария прибыл в расположение Ювентуса
Аргентинский хавбек продолжит карьеру в туринском клубе
08 июля 2022, 03:10 | Обновлено 08 июля 2022, 03:26
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Полузащитник Анхель Ди Мария прилетел в Турин. Футболист уже находится в расположении «Ювентуса».
Последним клубом Ди Марии был ПСЖ, который он покинул нынешним летом, став свободным агентом. «Ювентус» пока не объявлял о подписании контракта с 34-летним аргентинцем.
В прошедшем сезоне Ди Мария забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.
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