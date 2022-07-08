Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ди Мария прибыл в расположение Ювентуса
Италия
08 июля 2022, 03:10 | Обновлено 08 июля 2022, 03:26
9
0

Ди Мария прибыл в расположение Ювентуса

Аргентинский хавбек продолжит карьеру в туринском клубе

08 июля 2022, 03:10 | Обновлено 08 июля 2022, 03:26
9
0
Ди Мария прибыл в расположение Ювентуса
ФК Ювентус. Анхель Ди Мария

Полузащитник Анхель Ди Мария прилетел в Турин. Футболист уже находится в расположении «Ювентуса».

Последним клубом Ди Марии был ПСЖ, который он покинул нынешним летом, став свободным агентом. «Ювентус» пока не объявлял о подписании контракта с 34-летним аргентинцем.

В прошедшем сезоне Ди Мария забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.

По теме:
Галлиани подтвердил интерес Монцы к Марлону
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
Шахтер рассчитывает продать Исмаили за 2-3 миллиона евро
Анхель Ди Мария Ювентус трансферы трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ювентус
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Футбол | 07 июля 2022, 13:24 5
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1

Предложение находится на стадии рассмотрения

Танковский забил на 90+5-й. Металлист обыграл Антальяспор в секретном матче
Футбол | 08 июля 2022, 00:38 0
Танковский забил на 90+5-й. Металлист обыграл Антальяспор в секретном матче
Танковский забил на 90+5-й. Металлист обыграл Антальяспор в секретном матче

Трансляция и съемка матча не проводились по требованию турецкой стороны

Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Теннис | 07.07.2022, 19:19
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
Футбол | 07.07.2022, 20:06
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
Баскетбол. Как выглядит турнирная таблица 2-го раунда для сборной Украины
Баскетбол | 07.07.2022, 21:23
Баскетбол. Как выглядит турнирная таблица 2-го раунда для сборной Украины
Баскетбол. Как выглядит турнирная таблица 2-го раунда для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
06.07.2022, 21:00 3
Футбол
ВИДЕО. Бразилец Эвералдо забил диким ударом через себя в чемпионате Японии
ВИДЕО. Бразилец Эвералдо забил диким ударом через себя в чемпионате Японии
06.07.2022, 16:22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании
06.07.2022, 19:22
Футбол
Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист
Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист
06.07.2022, 21:51 2
Футбол
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
07.07.2022, 17:36
Теннис
Генштаб: «россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения»
Генштаб: «россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения»
07.07.2022, 07:40
Война
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
06.07.2022, 21:32 1
Теннис
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
07.07.2022, 20:59 22
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем